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Gündem FETÖ'ye mahrem imam operasyonu: 2 tutuklama
Gündem

FETÖ'ye mahrem imam operasyonu: 2 tutuklama

Burdur'da FETÖ operasyonunda "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 02:56:00 -
FETÖ'ye mahrem imam operasyonu: 2 tutuklama

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları iddiasıyla yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezi, Bucak, Gölhisar ve Yeşilova ilçelerinde 10 avukat gözaltına alındı.

Antalya'da ise örgütle iltisaklı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmış, "avukatlardan sorumlu mahrem imam" oldukları öne sürülen karı koca 2 şüpheli yakalanarak Burdur'a getirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 12 şüpheliden 6 avukat, savcılıktaki sorgunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan, eski öğretmenler Kemal M. ve Fatma M. tutuklandı. Diğer 4 avukat ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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