FETÖ'ye 'kripto yapılanma' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 15 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 14:38
Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Tekirdağ merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında emekli kurmay albay, yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 üstteğmen ve muvazzaf 15 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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