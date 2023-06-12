  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar
Yerel

FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar

Yeniakit Publisher
2023-06-12 07:09:00 -
FETÖ'ye eş zamanlı operasyonlar

Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "adalet teşkilatı" yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3'üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ yalanı ile dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Her pisliğin altından o çıkıyor! Kırgızistan'da FETÖ iltisaklı darbe girişimi engellendi
Her pisliğin altından o çıkıyor! Kırgızistan'da FETÖ iltisaklı darbe girişimi engellendi

Dünya

Her pisliğin altından o çıkıyor! Kırgızistan'da FETÖ iltisaklı darbe girişimi engellendi

FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi yakalandı
FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Yerel

FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Ekrem'in FETÖ sevgisi gündem oldu
Ekrem'in FETÖ sevgisi gündem oldu

Sosyal Medya

Ekrem'in FETÖ sevgisi gündem oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23