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Gündem FETÖ’ye bir darbe daha! 67 gözaltı kararı
Gündem

FETÖ’ye bir darbe daha! 67 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 08:48:00 -
FETÖ’ye bir darbe daha! 67 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve başlamasından günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlenirken 6 bin 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün güncel, askeri ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağının mesajını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Antalya, Manisa, Ankara, Aydın, Konya, Artvin, İstanbul, Bilecik, Edirne, Uşak, Isparta, Şanlıurfa, Kırşehir ve Elazığ'da operasyonlar gerçekleşti.

MAHREM YAPILAR DEŞİFRE EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

FETÖ örgütün "Güncel Yapılanması", sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları belirlendi. Dijital materyallerle ifade ve teşhislerde adı geçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

6 BİN FETÖ'CÜ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda; para ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve başlamasından günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlenirken 6 bin 45 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

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