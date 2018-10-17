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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun merkezli 11 ilde,FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf asker 15 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:15
FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun, İstanbul, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli'de FETÖ/PDY'ye yönelik 15 Ekim'de operasyon düzenlemişti. Operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11 muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş, kapatılan Kara Harp Okulunun 3 öğrencisi ile bir emekli astsubay gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:15
  1. Şanlıurfa
  2. Tunceli
  3. Samsun
  4. Kocaeli
  5. İstanbul
  6. Hatay
  7. Gaziantep
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Balıkesir
  11. Ankara
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