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Gündem FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı
Gündem

FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 21:12:00 -
FETÖ'ye 4 ilde eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde mahrem yapıda görev aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde görev aldığı tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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