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Dünya FETÖ/PDY üyeleri ABD bayraklı yatta yakalandı
Dünya

FETÖ/PDY üyeleri ABD bayraklı yatta yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 02:26:00 -
FETÖ/PDY üyeleri ABD bayraklı yatta yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin Marmaris'in Bozburun açıklarından 'Galaxy' isimli motoryat ile Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçacağı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve polis ekipleri, Türk karasularını terk etmek üzere olan ABD bayraklı motoryatı durdurdu.

Ekipler, motoryatta bulunan ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı olan FETÖ/PDY'li 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, ABD bayraklı motoryatla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: DHA

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