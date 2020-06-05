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Aktüel

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl, Yusuf Karabina ise "silahlı terör

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:11:51 -
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl, Yusuf Karabina ise "silahlı terör
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