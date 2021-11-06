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Dünya FETÖ'nün yönettiği ortaya çıktı! Bakan Rosenkrantz açıkladı: Araştırıyoruz
Dünya

FETÖ'nün yönettiği ortaya çıktı! Bakan Rosenkrantz açıkladı: Araştırıyoruz

Danimarka basını 6 özel okulun, gizemli şekilde FETÖ tarafından yönetildiğini yazdı. Danimarka Eğitim Bakanı Rosenkrantz, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu okullardan endişe duyduğunu belirterek okulları araştırdıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:23:00 -
FETÖ'nün yönettiği ortaya çıktı! Bakan Rosenkrantz açıkladı: Araştırıyoruz

Danimarka basını 6 özel okulun, gizemli şekilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yönetildiğini yazdı. Danimarka Eğitim Bakanı Rosenkrantz, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu okullardan endişe duyduğunu belirterek okulları araştırdıklarını bildirdi.

Danimarka'nın Berlingske gazetesi, FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'in, ülkede kontrolünde bulundurduğu okulları haberleştirdi.

Danimarka'da 6 özel okulun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından gizemli şekilde yönetildiği belirtilen haberde, ABD'de FETÖ'ye bağlı charter okullarının, ihaleye fesat karıştırmaktan 2016'da para cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Danimarka Eğitim Bakanı Pernille Rosenkrantz, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu okullardan endişe duyduğunu belirterek okulları araştırdıklarını belirtti.

Rosenkrantz'ın selefi Ellen Trane Norbyde de endişelerini dile getirerek "Hangi ideolojiden olursa olsun başkalarının okullara sızmasını istemiyoruz. Danimarka okulları bağımsız olmalı." dedi.

Makalede okulların, FETÖ mensuplarının Danimarka'da kurduğu Silm isimli bir vakıf bünyesinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Diğer yandan Danimarka devlet televizyonu DR tarafından 2018'de yapılan araştırmada, başkent Kopenhag'daki FETÖ bağlantılı Kobenhavns Private Gymnasium özel lisesi öğrencilerinin ulusal bazda yapılan mezuniyet sınavlarındaki ortalamasının, okulda verilen notların ortalamasının çok altında kaldığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu lisedeki öğrenciler, mezuniyet sınavlarında 5,35 ortalama alırken okulun öğrencilere verilen not ortalaması 7,12 olmuştu.

DR, Danimarka'daki FETÖ bağlantılı okulların sistematik olarak not ortalamasını yüksek tutarak öğrencilerin yüksek eğitim kurumlarına girişini kolaylaştırdığını kaydetmişti.

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