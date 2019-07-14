FETÖ’nün yetim bıraktığı çocuklar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde darbeci askerlere karşı verdikleri amansız mücadele sonucu hayatını kaybeden şehitlerin emaneti yetim çocuklar, 3 yıldır büyük bir acı, özlem ve gururla hayatlarına devam ediyor.

TSK’ya sızan FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, o gece asker üniforması giyen terör örgütü üyelerinin kurşunlarıyla anne babaları şehit olan çocukların acısı dinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesi televizyondan yaptığı “sokaklara çıkın” çağrısı üzerine, Türk milleti yekvücut olarak, FETÖ’nün kalkışmasına karşı büyük bir mücadele ortaya koydu. Milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülen binlerce vatandaştan bazıları, darbeci askerlerin kurşunlarıyla vurularak ya da tankların altında ezilerek şehadete, bazıları da gazilik mertebesine ulaştı.

Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak kazınan 15 Temmuz darbe girişimi, birçok insanı ailesinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından ve eşlerinden kopardı.

O gece, cuntacılara karşı sokağa çıkıp tank paletlerine ve helikopterlerden atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden 11’i kadın 251 vatandaş şehadete uğurlandı.

FETÖ’nün Türkiye’yi kana buladığı gecenin en çok acı çeken ve mağdur olan kesimlerinden biri de hiç şüphesiz, darbeci askerlere karşı direnen anne ya da babasını şehit veren çocuklar...

Kimi henüz bebekken kimi ebeveynlerine en çok ihtiyacı olduğu çocukluk çağında, kimi de başarılarını, mutluluklarını ve hüzünlerini onlarla paylaşmaya ihtiyaç duyduğu genç yaşlarında, anne babasına veda etmek zorunda kaldı. Kimi şehit çocukları da vardı ki henüz annesinin karnındayken babası olmadan dünyaya gözlerini açtı. FETÖ, hain darbe girişimiyle 378 çocuğun 13’ünün annesini, 365’inin de babasını hayattan kopardı.