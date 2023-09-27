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Gündem FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Milyon dolarlık para trafiği deşifre oldu
Gündem

FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Milyon dolarlık para trafiği deşifre oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-27 17:38:00 - 2023-09-27 17:42:14
FETÖ'nün yeni taktiği AVM tuvaletleri! Milyon dolarlık para trafiği deşifre oldu

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinden biri daha itirafçı oldu. İtirafçı olan örgüt üyesi, örgüte toplanan paranın nasıl dağıtıldığını deşifre etti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) firar etmeyip Türkiye’de karanlık faaliyetlerini sürdüren militanları tek tek ortaya çıkıyor.

Akçeli işlerini sürdüren FETÖ’nün döviz cinsinden toplanan paraların nasıl örgütün kasasına girdiği, itirafçı örgüt üyesinin 18 sayfalık ifadesiyle gün ışığına çıktı. FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan örgüt üyesi itirafçı oldu. Geçtiğimiz yıl FETÖ için toplanan paraların İstanbul’da nasıl dağıtıldığını ayrıntılarıyla anlattı.

Yurt dışından geliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren şüpheli S.Ç., örgütün Türkiye’de yerleşik üyeleri için yurt dışından aktarılan paraları AVM tuvaletlerinde buluşarak dağıttıklarını söyledi. Emniyet’in fiziki takibine takılan para trafiğinde, örgüt üyesinin paraları teslim ettiği anlar kare kare görüntülendi.

TRTHaber’in haberine göre, İtirafçı FETÖ’cü S.Ç. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede para dağıtımının yapıldığı anlara ait fotoğraflara da yer verildi. Mahkemeye delil olarak sunulan karelerde, örgüt üyesi S.Ç.’nin diğer örgüt üyeleriyle AVM’lerin tuvaletlerinde buluştuğu görülüyor. Ayrıca, ATM üzerinden para transferi gerçekleştirildiği kayıt altına alınmış.

FETÖ’cü S.Ç. ifadesinde örgütün döviz bürolarıyla çalışması dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 milyon dolarlık para trafiği

Kapalıçarşı’daki döviz bürolarını isim isim paylaşan S.Ç.’nin savcılık ifadesinde şu itiraflar yer aldı:

“Ben H.T.’nin yönlendirdiği paraların örgüt adına dağıtımını yapıyordum. İlk başta 1.750 lira maaş ile bu işe başladım. En son 8 bin lira maaş alıyordum.

H.T.’nin talimatıyla, yönlendirdiği kişilere ortalama her ay 30 bin, 50 bin dolar para dağıtıyordum. Bana para verdiğim kişilerle diyaloğa girmemem, kameraların olduğu yerleri kullanmamam, genellikle AVM tuvaletlerinde parayı teslim etmem yönünde talimat veriliyordu. Kapalıçarşı'da birkaç döviz bürosundan şifreli yöntemlerle para alıyordum. Paraların saklanması için Başakşehir'de bir ev tutuldu. H.T. bu evin anahtarlarını bana verdi. Para dağıtımını ilk başlarda toplu taşıma kullanarak yapıyordum. Ardından bir araç aldılar. Aracın masraflarını örgüt sağlıyordu.

Ü.G. isimli kişiye AVM tuvaletinde, kırmızı poşet içerisinde, 100 bin dolar para verdim. 2022 yılı şubat, nisan, haziran ve temmuz olmak üzere yine Kapalıçarşı'da bulunan R. isimli döviz bürosuna gittim. Buradaki görevliye her gidişimde 70 bin dolar olmak üzere toplam 4 defada 280 bin dolar teslim ettim. Onun dışında Kapalıçarşı'daki Ayaklı Borsa'nın oradaki dövizde ve M.G. isimli döviz bürolarından şifreli şekilde 1 milyon doları bulan paralar aldım ve teslim ettim."

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