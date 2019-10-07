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FETÖ'nün yeni Fuat Avni'sinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında alçak sözler!

Sığındıkları ülkelerden Türkiye aleyhine kara propaganda yapmayı sürdüren firari FETÖ’cüler, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını en alçak ifadelerle sürdürüyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:26
FETÖ'nün yeni Fuat Avni'sinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında alçak sözler!

Sığındıkları ülkelerden Türkiye aleyhine kara propaganda yapmayı sürdüren vatan haini FETÖ’cüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için fırsat kolluyor. Birbirinden alçak ifadelerle devlet ve Erdoğan düşmanlığı yapan hainler, devlet içerisinde yeniden yapılanmak için nasıl hunharca hazırlandıklarını da gözler önüne seriyor.

FETÖ’nün Fuat Avni’den sonraki yeni sahte isimli sosyal medya tetikçisi olan Ömer Fazlı adlı Twitter kullanıcısı da, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a alçak sözlerle saldırıyor. Bütün FETÖ’cüler gibi sinsice ve kimliğini gizleyerek hareket eden Ömer Fazlı takma adlı terörist, Twitter’dan Türkiye düşmanlığı yapıyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in videolarını da paylaşan sapık vatan haini, terör örgütü üyelerine yönlendirici mesajlar gönderiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter’dan tehditler savuran takma isimli FETÖ’cü, Harbiye’den atılan terör örgütü üyelerinin videolarını da övgü ifadeleriyle paylaşıyor. Alçak sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan vatan haini terörist, devlete de açıkça saldırıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:26
  1. fetö

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet13 dk önce
    Senin de cemaat dediğin terör örgütünün de...
  • Mehmet soyluMehmet soylu17 dk önce
    Suçsuz değil o rus bu çocuklarıdır
  • AhmetAhmet28 dk önce
    Kaçmadınız mı köpekler, dine hizmet ediyoruz diyen binlerce masum olduğuna inandığımız insanlar içeride kimin yüzünden sizin talimatlarınız yüzünden, adınız sanınız hiç bir şekilde ortaya çıkmadı elinizde çanta ordan oraya talimatlar verdiniz, insanlar yaptığınız her şeyi doğru zannetti, oysa siz insanların saf duygularını kullandınız, para yediniz, hak yediniz yediniz babam yediniz doymadınız. Yiyorsa o hoca efendi dediğiniz adam gelsin bu ülkeye hadi desin ki ben suçlanıyorsam alın beni bırakın bu masumları desin veya kaçan abileriniz ablalarınız yer mi yemez ? Edirneyi geçen aslan kesiliyor, burada kaçacak delik arıyorsunuz.
  • Tata TongaTata Tonga43 dk önce
    iti ürün kervan yürür. lakin cemaatler şeffaflaşmadıkça bu gün fetö biter yarın metö çıkar...
  • OvalıOvalı47 dk önce
    Vatan hainleri idam edilmedikçe bu feto pisliği temizlenmez. Çok mu zor çıkar yasayı bu öten hainlerin sesini kes. Nesli kesilsin.Siz onlara yüzverdikçe onlar anirmaya devam eder.
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 50 dk önce
    BIRAKIN HOCAYI İNSAN OLSA BU KADAR ANADOLUDA GARİBAN İNSAN BU ZALİMLERİN YÜZÜNDEN HAPİSE GİRDİ SIKINTI ÇEKTİ BU ÜLKEDE İDAM YOK EN FAZLA HAPİS YATARDI GELİR BENİ BAHANE EDİP BU İNSANLARA SIKINTI ÇEKTİRMEYİN BEN BURADAYIM BUYURUN YARGILAYIN KAFİR ELLERİNDE KEYİF SÜRMEZLERDİ VE BU KANUNLARLA BİNLERCE İNSANI YARGISIZ İNFAZA MUHATAP KILAN KAÇAK YARGI MENSUPLARI DA KEYİF SÜRÜYORLAR ŞİMDİ SORMAZLARI BU İNSANLARA BU KANUNULAR DOĞRU DEĞİLDİ İSE BİNLERCE İNSANI BU KANUNLARLA YARGILAYIP HAKSIZ YERE ZULÜM YAPTINIZ EĞER DOĞRU İSE BU KANUNLAR SİZ NİYE KAÇTINIZ BU KANUNLARDAN BU İNSANLARIN MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE ÖZÜR BORÇLARI VARDIR HELELLİK İSTEMELERİ LAZIM BU ÜLKE KOLAY KAZANILMADI ALLAH CC MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE YAR VE YARDIMCI OLSUN AMİN.VALLAHİ BU ÜLKEDE MÜSLÜMANI BİR BİRİNE DÜŞÜRME OPERASYONU YAPILMIŞTIR ALLAHTAN OLA MÜSLÜMANLAR BİRBİRİNE DÜŞMEDİLER ÇOK ŞÜKÜR.

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