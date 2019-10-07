FETÖ'nün yeni Fuat Avni'sinden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında alçak sözler!

Sığındıkları ülkelerden Türkiye aleyhine kara propaganda yapmayı sürdüren vatan haini FETÖ’cüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için fırsat kolluyor. Birbirinden alçak ifadelerle devlet ve Erdoğan düşmanlığı yapan hainler, devlet içerisinde yeniden yapılanmak için nasıl hunharca hazırlandıklarını da gözler önüne seriyor.

FETÖ’nün Fuat Avni’den sonraki yeni sahte isimli sosyal medya tetikçisi olan Ömer Fazlı adlı Twitter kullanıcısı da, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a alçak sözlerle saldırıyor. Bütün FETÖ’cüler gibi sinsice ve kimliğini gizleyerek hareket eden Ömer Fazlı takma adlı terörist, Twitter’dan Türkiye düşmanlığı yapıyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in videolarını da paylaşan sapık vatan haini, terör örgütü üyelerine yönlendirici mesajlar gönderiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Twitter’dan tehditler savuran takma isimli FETÖ’cü, Harbiye’den atılan terör örgütü üyelerinin videolarını da övgü ifadeleriyle paylaşıyor. Alçak sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan vatan haini terörist, devlete de açıkça saldırıyor.