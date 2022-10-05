FETÖ’nün yeni ‘Emre Uslu’su Barış Pehlivan’ın hedefinde yine Süleyman Soylu var!

TBMM gündeminde yer alan ve kanunlaşması beklenen “Dezenformasyon ile Mücadele Yasası” öncesi yalan haberleriyle meşhur gazeteciler son kurşunlarını da atmaya başladı. Uydurma haberler ile algı yönetimi yapmak isteyen kripto gazeteciler, kendi kurdukları senaryoları “duyum” şeklinde yansıtarak Zaman Gazetesi geleneğini devam ettiriyor.

PEHLİVAN YENİ ‘EMRE USLU’ OLDU

Daha önce Libya’da görev yapan MİT personelini ve ailesini ifşa ederek suç işleyen ve yabancı istihbarat servislerine işaret veren Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden FETÖ tetikçiliği yapmaya devam ediyor.

Hükümetin İçişleri kanadını hedef alan Pehlivan’ın algı yönetimi maksadıyla yapılmış haberleri, firari FETÖ’cü Emre Uslu’yu hatırlatıyor. Pehlivan da tıpkı Emre Uslu gibi ya eline tutuşturulan belgeleri açıklıyor ya da “duyum aldım” diye başlayarak yalanları sıralayıp algı operasyonu yapmaya çalışıyor.

NARKOTİK OPERASYONLAR SONRASI ATEŞİ YÜKSELİYOR

Türkiye’nin kararlılıkla mücadele ettiği uyuşturucu çetelerine göz açtırmayan narkotik operasyonlarında, son dönemde FETÖ’cü isimlerin peş peşe yakalanması ve küresel uyuşturucu trafiğinde FETÖ izlerinin deşifre olması sonrası İçişleri Bakanlığı’na karşı FETÖ algı operasyonları pik yapmış durumda.

Özellikle Afganistan çıkışlı uyuşturucunun FETÖ’nün etkin olduğu Orta Asya ülkelerinde işlenip Türkiye üzerinden Avrupa’ya transferi son yıllarda büyük darbe aldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonlarına imza atan Türk güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine vurduğu darbe terör örgütlerine zor zamanlar yaşatıyor.

Türk Emniyeti’ni hedef alan FETÖ’cü sosyal medya operasyonlarının önde gelen isimlerinden Barış Pehlivan ise her operasyon sonrası yeni bir uydurma yazı ile İçişleri Bakanlığını hedef alıyor.

YİNE DUYUM ALMIŞ

Pehlivan’ın bugün kaleme aldığı “AKP’deki Soylu Söylentisi” başlıklı yazı, AK Parti teşkilatlarında ve kabinenin diğer üyeleri arasında İçişleri Bakanı Soylu’nun sevilmediği, Soylu’nun istifa edeceği gibi ifadeler barındırıyor.

“Kulağıma gelen duyuma göre” diye başlayan ve belgeye-bilgiye dayanmayan yüzlerce sözde haber ile İçişleri Bakanı Soylu’yu hedef alan Pehlivan’ın ‘algı operasyonu’ yapmaya çalıştığı köşe yazılarının artık inandırıcılığı da kalmadı.

HER HAFTA BAKAN SOYLU’YA YA İSTİFA YA GÖREVDEN ALMA BAŞLIKLARI

İçişleri Bakanlığından kökü kazınan ve son günlerde narkotik operasyonlar ile maddi zorluğa düşen FETÖ’nün tek kurtuluş umudu ise AK Parti hükümetinin bir an önce değişmesi.

Seçimler öncesinde ise İçişleri Bakanı Soylu’nun görevden alınmasını isteyen FETÖ’cüler, her gün yeni bir haberle Soylu’ya yönelik algı operasyonu yürütüyor.

En son geçtiğimiz hafta Milli Gazete’de manşetten verilen “İçişleri Bakanı Soylu İstifa Etti” haberini yapan Milli Gazete köşe yazarı Bünyamin Güler’in ByLock kullandığı ortaya çıkmıştı.