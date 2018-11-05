FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapısına yönelik soruşturma çerçevesinde, Şırnak merkezli 7 ilde 10 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY üyelerinin birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edilen şahıslardan 10'u yakalandı.