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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:34
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK'daki mahrem yapısına yönelik soruşturma çerçevesinde, Şırnak merkezli 7 ilde 10 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY üyelerinin birbiriyle görüşmelerinde örgütsel irtibatlarını gizlemek ve görüşmelerinin dikkat çekmemesi amacıyla askeri personelin örgüt içerisinde Mahrem İmam olarak tabir edilen şahıslar tarafından ankesörlü/büfe telefonlarından yapılan ardışık arama ile birbirleriyle irtibat kurdukları tespit edilen şahıslardan 10'u yakalandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:34
  1. Şırnak
  2. FETÖ

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