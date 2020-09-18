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Aktüel FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli tutuklandı
Aktüel

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:54:49 -
FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf albay ve yüzbaşının da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanırken, 29 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada geçen hafta düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 83 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 29 şüpheli itirafçı oldukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıkça nöbetçi hakimliğe sevk edilen aralarında muvazzaf albay ve yüzbaşının da bulunduğu 29 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Nöbetçi hakimlik, 22 şüpheliyi delil durumu dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Bu arada, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınmadı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt yöneticisi (sivil)'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta iki ayrı operasyonda toplam 97 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.


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