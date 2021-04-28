FETÖ'nün TSK yapılanmasına bir darbe daha
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda mahkemeye sevk edilen 171 şüpheliden 96’sı tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 66 il ile KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda mahkemeye sevk edilen 171 şüpheliden 96’sı tutuklandı.
İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 66 ilde ve KKTC’de operasyon yapıldı.
FETÖ’nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459’u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından peyderpey adliyeye sevk ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 171 şüphelinden 96’sı tutuklanırken, 75 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 49 şüphelinin ise yarın tutuklama istemiyle adliyeye sevk edileceği bildirildi.