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Aktüel FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheliden 17'si yakalandı
Aktüel

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheliden 17'si yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:39:53 -
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheliden 17'si yakalandı
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