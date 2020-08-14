  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 muvazzaf askerden 12'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:03:27 -
FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 12 tutuklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 37 muvazzaf askerden 12'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Ağustos'ta İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kaldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklanırken 20'si adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 40 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 Ağustos'ta İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 37'si gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler
Dünya

Rum lider Anastasiadis'den Türkiye'ye karşı haddi aşan sözler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye modern çağı uyum sağlayamadı" sözleriyle sınırı bir kez daha aşt..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödeyeceksiniz" dedik

AK Parti, 19. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.
Yunanistan toplantıya çağırmıştı! Türkiye'den karşı hamle
Siyaset

Yunanistan toplantıya çağırmıştı! Türkiye'den karşı hamle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın talep etmesi üzerine yarın olağanüstü toplanacak olan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı