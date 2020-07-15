FETÖ'nün topladığı paralar bakın kime gitmiş?

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu’nun eski müdürü Danny Necimo (Doğan Necimoğlu) hakkındaki cinsel taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aksam.com.tr’nin Paterson Times’tan aktardığı habere göre, Doğan Necimoğlu’nun şikayetçi kadın çalışanla 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu miktarın, okul için toplanan himmet paralarından üç ayrı çek halinde ödendiği ortaya çıktı.

Okul yönetiminden hiç kimse ödemeye ret oyu vermedi

Paterson Times’ın edindiği belgelere göre, 16 Mayıs 2019 tarihinde bir araya gelen okul yönetimi, 450 bin dolarlık ödemenin okul bütçesinden yapılmasına onay verdi. Öte yandan, söz konusu toplantıya ilişkin kayıtlara ulaşan Paterson Times, okul yönetimindeki hiçbir ismin bu karara ret oyu vermediği bilgisini paylaştı.

Türk kimliğini gizlemek için “Danny Necimo” ismini kullanıyor

Türk kimliğini gizlemek için Danny Necimo ismini kullanan Doğan Necimoğlu tarafından kendisine defalarca sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulunulduğunu belirten J.R. isimli resepsiyon çalışanı, Şubat 2019’da Necimoğlu’ndan davacı olmuştu. Necimoğlu, bu suçlamaların üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Doğan Necimoğlu’nun, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson’daki FETÖ okuluna 1 Ağustos 2015’te yıllık 91 bin dolar maaşla okul müdürü olarak başladığı, yine aynı okulda çalışan Semra Necimoğlu ile evli olduğu kaydedildi.