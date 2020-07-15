  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

FETÖ'nün topladığı paralar bakın kime gitmiş?

ABD'deki FETÖ okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu'nun eski müdürü Danny Necimo (Doğan Necimoğlu) hakkındaki cinsel taciz davasında, taraflar anlaşmaya vardı. Davacı J.R.'ye ödenmesi kararlaştırılan 450 bin dolar, FETÖ okulu için toplanan himmet paralarından karşılanarak taciz olayı örtbas edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:02:00 - 2020-07-15 15:08:03
FETÖ'nün topladığı paralar bakın kime gitmiş?

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD’deki okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli Okulu’nun eski müdürü Danny Necimo (Doğan Necimoğlu) hakkındaki cinsel taciz davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aksam.com.tr’nin Paterson Times’tan aktardığı habere göre, Doğan Necimoğlu’nun şikayetçi kadın çalışanla 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu miktarın, okul için toplanan himmet paralarından üç ayrı çek halinde ödendiği ortaya çıktı.

Okul yönetiminden hiç kimse ödemeye ret oyu vermedi

Paterson Times’ın edindiği belgelere göre, 16 Mayıs 2019 tarihinde bir araya gelen okul yönetimi, 450 bin dolarlık ödemenin okul bütçesinden yapılmasına onay verdi. Öte yandan, söz konusu toplantıya ilişkin kayıtlara ulaşan Paterson Times, okul yönetimindeki hiçbir ismin bu karara ret oyu vermediği bilgisini paylaştı.

Türk kimliğini gizlemek için “Danny Necimo” ismini kullanıyor

Türk kimliğini gizlemek için Danny Necimo ismini kullanan Doğan Necimoğlu tarafından kendisine defalarca sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulunulduğunu belirten J.R. isimli resepsiyon çalışanı, Şubat 2019’da Necimoğlu’ndan davacı olmuştu. Necimoğlu, bu suçlamaların üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Doğan Necimoğlu’nun, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Paterson’daki FETÖ okuluna 1 Ağustos 2015’te yıllık 91 bin dolar maaşla okul müdürü olarak başladığı, yine aynı okulda çalışan Semra Necimoğlu ile evli olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayrettin Hatunoğlu

15 Temmuz'un yaşayan kahramanları Tümgeneral Zekai Aksakallı, Binbaşı Barış Dedebağı nerede? Adları sanları duyulmuyor. Onlar ödüllendirildi mi? Neden kamuoyunun bunlardan haberi yok. Yoksa birilerini gölgelerler diye arka plana mı atıldılar?
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı