  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çad'da otobüs kamyona çarptı: Ölüler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO restinin ardından ABD'den dikkat çeken açıklama

Gayr-i meşru ilişki yine felaket getirdi! Küçük bebek ölü bulundu

Bakan Süleyman Soylu duyurdu... İşte Türkiye'de kalan terörist sayısı

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!

AB'den Ukrayna hamlesi! Duyurdular

6'lı Masa'nın adayı ne zaman açıklanacak? CHP'li Özgür Özel tarih verip duyurdu

Selin Ciğerci 'evlat edindim' dedi, Bakanlık yalanladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'

F-35'ler Hollanda'dan gönderildi! Bakanlık açıkladı: Savaş uçakları Polonya'ya ulaştı, Varşova semalarında!

Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan Türkiye'ye küstah tehdit: İsveç NATO'ya alınana kadar her cuma yakacağım
Gündem FETÖ’nün tetikçisi yine işbaşında
Gündem

FETÖ’nün tetikçisi yine işbaşında

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) köşe kapan Bülent Mumay, Türkiye'de karnelerin verildiği gün bir çocuğa mikrofon uzatıp kurgu haber yapan muhabirin peşine takıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 07:21:00 - 2023-01-28 07:22:42
FETÖ’nün tetikçisi yine işbaşında

Mumay, FAZ'daki köşesinde, "Erdoğan'ın ülkesinde çocuk olmak: Bir kuşağın yoklukla imtihanı" başlığı atıp yalanlar sıraladı. Mumay yazıda, "Habertürk'ün muhabiri, sömestir tatilindeki küçük bir çocuğa mikrofon uzattı. Aldığı yanıt, vicdanları dağladı. Çocuğun annesini televizyona çıkardılar ve 'Biz yoksul değil zenginiz, her gün et yiyoruz' açıklaması yaptırdılar" diyerek yalanları sıraladı. Bülent Mumay, Türkiye'de Gezi olayları ile 17-25 Aralık kumpaslarında, FETÖ'nün servis ettiği sahte belgelerle algı operasyonları yürütmüştü.

HABERİ YAPANLAR ÖZÜR DİLEDİ MUMAY YALANI SÜRDÜRÜYOR

Habertürk muhabirinin, "Annem bana karne hediyesi olarak et aldı" ifadesini çocuğa kendisinin söyleterek tekrarlattığı ortaya çıkmıştı. Röportajın ham hali yayınlanınca, Habertürk muhabiri gönderip, yalan haber için halktan özür dilemişti.

Habertürk o rezil görüntüleri paylaştı
Habertürk o rezil görüntüleri paylaştı "Annem karne hediyesi et aldı der misin?"

Gündem

Habertürk o rezil görüntüleri paylaştı "Annem karne hediyesi et aldı der misin?"

Leopard tanklarının intikamı mı? Rus hackerlardan Almanya'ya siber saldırı
Leopard tanklarının intikamı mı? Rus hackerlardan Almanya'ya siber saldırı

Dünya

Leopard tanklarının intikamı mı? Rus hackerlardan Almanya'ya siber saldırı

Almanya iş gücü kaybını Türkiye'den karşılamak istiyor
Almanya iş gücü kaybını Türkiye'den karşılamak istiyor

Dünya

Almanya iş gücü kaybını Türkiye'den karşılamak istiyor

Almanya'dan Ukrayna açıklaması: Destekliyoruz ama...
Almanya'dan Ukrayna açıklaması: Destekliyoruz ama...

Dünya

Almanya'dan Ukrayna açıklaması: Destekliyoruz ama...

Almanya'daki Türk çifte tüfekli saldırı: Daireyi de yakmak istediler
Almanya'daki Türk çifte tüfekli saldırı: Daireyi de yakmak istediler

Dünya

Almanya'daki Türk çifte tüfekli saldırı: Daireyi de yakmak istediler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23