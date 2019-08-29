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FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutana Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni görev

15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ militanlarını Marmaris'te yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı olarak atandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutana Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. İzmir'de, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

Suikast timini 15 günde yakaladı

Tuğgeneral Semih Okyar, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyon sonrasında yakalayan ekibi yönetmişti.

Bunun yanı sıra Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ise Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atandı.

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:32
  1. İzmir
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar
  5. Erzurum Jandarma Bölge Komutanı
  6. FETÖ/PDY
  7. 15 Temmuz
  8. Tuğgeneral Semih Okyar
  9. Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras
  10. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı
  11. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak
  12. Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı

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