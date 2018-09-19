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FETÖ'nün sözde muhasebe imamına operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "Marmara bölge muhasebe imamı" olduğu öğrenilen iki şahıs, Güngören'deki bir AVM'nin önündeki tramvay durağında gözaltına alındı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 23:00
FETÖ'nün sözde muhasebe imamına operasyon!

FETÖ'nün sözde "Marmara bölge muhasebe imamı" olduğu belirtilen Orhan S. ve eşi Fatma S. gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan yakalama kararı bulunan "Sami" kod adlı Orhan S'nin Güngören'de saklandığını belirledi.

Soruşturma kapsamında bölgede çalışmalarını sürdüren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'deki bir AVM'nin önündeki tramvay durağında Orhan S. ve eşi Fatma S'yi gözaltına aldı.

SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Aramada, şüpheli çiftin üzerinden sahte kimlik çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Orhan S'nin, örgütün sözde Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'den sorumlu muhasebe imamı olduğu, sonra Anadolu büyükşehir muhasebeciliği yaptığı, daha sonra tüm Anadolu Yakası ile Düzce, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli muhasebeciliği görevini üstlendiği, bu yıl da Marmara bölgesinden sorumlu muhasebe imamlığına getirildiği öğrenildi.

Şüpheli Fatma S'nin de örgütün kadın yapılanmasında yönetici olarak arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 23:00
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Zonguldak
  5. Sakarya
  6. Kocaeli
  7. İstanbul
  8. FETÖ
  9. fetö operasyonu

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