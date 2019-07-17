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FETÖ'nün sözde mahrem imamına 12 yıl 4 ay hapis!

Malatya'da görülen FETÖ davasında tutuklu yargılanan örgütün mahrem imamı Atalay Kızılgül, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
FETÖ'nün sözde mahrem imamına 12 yıl 4 ay hapis!

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"na 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, iddia makamına talebini sordu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğünü, darbe girişimi sırasında, 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı Eyüp Kök ve eski yarbay Ahmet Üçbudak ile darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi eski binbaşı Fatih Kılıç ile görüştüğünün HTS kayıtlarından tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz hakkı verilen sanık Kızılgül ise son savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmedi.

"Kalkışmadan" haberi olmadığını iddia eden Kızılgül, "Paramı (Bankasya'daki parası) hesapta tutmazdım. Dövize, altına çevirip yanımda tutardım. Aramaları ben yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock'um da yok. Kod isim kullanmadım. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Suçlamalar bana çok ağır geliyor, beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Kızılgül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
  1. Ordu
  2. Malatya
  3. FETÖ davası
  4. FETÖ'nün mahrem imamı
  5. Atalay Kızılgül
  6. hapis cezası
  7. Terörle Mücadele

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  • Ahmet Faruk ÇarıkcıoğluAhmet Faruk Çarıkcıoğlu14 dk önce
    Fetönün tüm mahrem imamları açığa çıkarılmalı ve mutlaka konuşturulmalı. O zaman fetönün kökü kazınımış olur.

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