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Yerel FETÖ'nün sözde imamı yakalandı!
Yerel

FETÖ'nün sözde imamı yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 15:38:00 - 2024-01-10 15:39:25
FETÖ'nün sözde imamı yakalandı!

Gaziantep'te FETÖ'de "ilçe imamı" olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sözde ilçe imamlığı görevinde bulunan ve 2016'den beri aranan R.K'yi tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Şehitkamil ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla R.K'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

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