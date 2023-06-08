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Yerel FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi yakalandı
Yerel

FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-08 17:51:00 -
FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Afyonkarahisar’da 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ’nün sözde ‘A’ mütevelli heyeti üyesi yakalandı.

Afyonkarahisar’da FETÖ terör örgütünün sözde ‘A’ mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlükleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, örgütün sözde ‘A’ mütevelli heyetinde yer alan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kamil T., Marulcu Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedildi.


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