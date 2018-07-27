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FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında yeni tarih

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturması kapsamında 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:07
FETÖ'nün 'şike kumpası' davasında yeni tarih

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri kabul edilmedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, sanık ve avukatların talepleri alındı.

Tutuklu sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi. Avukatlar da davaya ilişkin bazı taleplerde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına oy birliğiyle karar verdi. Heyet bir sonraki duruşmanın, 15 Ekim'de Silivri'de yapılmasına hükmetti.

BİR NUMARALI SANIK FETULLAH GÜLEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:07
  1. İstanbul
  2. fetö
  3. şike kumpası

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