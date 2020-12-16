FETÖ'nün "Selam Tevhid'de kumpas" davası karara bağlandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada, kapalı olarak yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle bağlandı.

Müdahillerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda müdahil ve müştekinin avukatı ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından müzakereye çekilen heyet, 1 saatlik aranın ardından hükmü açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski polisler Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Gültekin Avcı, Yunus emre Uzunoğlu, İsa Ardıç, Mustafa Uyanık, İsmail Yalınız, Muhammet Yasin Akyar, Mehmet Kuru ve Erhan Körtek'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy, Adem Demir, Sinan Karataş ve Necati Arslan'ı da "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, bu sanıkların cezasını, duruşmadaki tutumu, yargılama sürecindeki mahkeme heyetince gözlemlenen davranışlarını dikkate alarak müebbet hapse indirdi.

Heyet, sanıklardan Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya ve Mehmet Işık'ı ayrıca "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal"," suç uydurma", "resmi belgede sahtecilik", "suç delillerini yok etme", "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından 44'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'i "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal"," suç uydurma", "suç delillerini yok etme", "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlarından 36 yıl 2 ay hapse mahkum eden heyet, aynı suçlardan sanıklardan Selman Yuyucu'ya 36 yıl, sanık Oktay Bulduk'a 44 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

- Tutuklama kararı

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Emrullah Uslu, Murat Çetiner, Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Faruk Kıvrak, Hasan Basri Kahraman, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat ve Serdar Bayraktutan hakkındaki tutuklama ve yakalama kararlarının infaz edilemediğini ve savunmalarının alınamadığı için dosyalarını ayıran mahkeme, yargılama sırasında hayatını kaybeden Bahadır Kıcır hakkındaki kamu davasının düşürülmesine hükmetti.

Heyet, 7 sanığın dosya kapsamındaki tüm suçlardan beraatine karar vererek, bu sanıkların tazminat davası açma haklarının bulunduğunu kaydetti.

Diğer, 40 sanık da benzer suçlardan 1 yıl 3 ay ile 24 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Heyet, sanıklardan 35'i hakkında tutukluluğun devam kararı ve bazıları için tutuklama kararı verdi.

- Üye hakim karara şerh koydu

Sanıklardan Gültekin Avcı ve Mehmet Ersoy hakkındaki "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan kurulan hüküm oy çokluğuyla alınırken, 1 üye hakim karara şerh koydu.

Üye hakim, Avcı ve Ersoy'un "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verilmesi, bunun yanı sıra Avcı'nın tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.



















