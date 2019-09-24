FETÖ’nün özel okulunda öğretmenlik yapan şahıs enselendi! Aydın ve Edremit’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M.B isimli öğretmen polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Balıkesir polisi Fethullahçı Terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan soruşturma başlatılan Edremit ilçesinde ikamet eden, Aydın ve Edremit'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M. B. adlı öğretmen ikamet adresinde yapılan aramada yakalandı. Yakalanan şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca SEGBİS vasıtasıyla alınan ifadesinin akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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