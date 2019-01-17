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FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in önünde ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıkan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'den gözaltına alınıp daha sonra tahliye edilen Devrimci Sosyalist İşçi Partisi'nin üyesi Mücteba Kılıç, Twitter hesabından çarpıcı itiraflarda bulundu.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:31

 yeniakit.com.tr 

15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından gözaltına alınan ve FETÖ’ye üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edilen Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi Mücteba Kılıç, Twitter hesabından adeta günah çıkardı.

Gülen'in önünde ağlayarak şiir okuyan 'solcu'

FETÖ’nün kumpas davalarının en büyük destekçisi olan sol örgüt Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi Kılıç, kendisini "sivil toplumcu bir aktivist, özgürlükler bağlamında ayrımcılığa karşı olan bir demokrasi savunucusu "olarak tanımlıyor. Ancak Kılıç'ın üniversite yıllarında teröristbaşı Fetullah Gülen’in önünde ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

İtirafçı oldu, tahliye edildi

Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler yapılanmasına" dahil oldukları gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

Mahkemeye 100'den fazla örgüt mensubunun ismini yazılı olarak veren Kılıç ve beraberindeki 12 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

2010 yılına kadar örgütü cemaat olarak bildiğini ancak 2011'den itibaren de bağını kestiğini ileri süren Kılıç, FETÖ ile bir alakasının olmadığını iddia etti.

"FETÖ yine darbe yapabilir"

Twitter hesabından FETÖ ile ilgili çarpıcı bilgiler veren Kılıç, 15 Temmuz darbe kalkışmasını FETÖ’nün yaptığını belirterek "Fetullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir. Zira has Fetöcü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geliyordu. Birçok asker ‘komutanım görevde, ben neden tutuklandım’ şaşkınlığı içindeydi." diye yazdı.

Yine takiye mi yapıyor?

Devrimci ve sosyalist bir görüntü veren ancak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıkan Mücteba Kılıç’ın yine takiye yapıp yapmadığı merak ediliyor.

İşte Kılıç’ın Twitter’dan yaptığı FETÖ ile ilgili itiraf gibi açıklamaları;


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:31
  1. Balıkesir
  2. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP)
  3. Mücteba Kılıç
  4. FETÖ
  5. şiir
  6. Fetulah Gülen
  7. Fethullah Gülen

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  • zekeriyazekeriya34 dk önce
    Rezillik ki ne rezillik. Şimdi ben bu Mücteba denen adamın Fetöyü satmayacağına eminim. Ne oldu yani 24 ay yattın yıllarca ayaklarını yaladığınız adamdan nefret mi ettiniz. Hayır sadece yine tüm fetöcüler gibi g.tünüzü kurtarmaya bakıyorsunuz. Sen zaten Kula kulluk ederek Allah'ın rahmetinden oldun. Ahirette senin ve senin gibilerin yanışını ibretle izleyeceğiz. Bu dünyada yırtsan nolur. Mesele Allah ü Tealaya Şirk koştunuz. Tövbe edin..
  • Seyit OnbaşıSeyit Onbaşı43 dk önce
    Fetöye küfredenlerde bir zamanlar fetöcüydü, Fırat kalkanı rumuzlu şahıs sende bir zamanlar fetöye hoce efendi derdiniz. Akp nin tamamı Okyanus Ötesine selam gönderenlerdir.. Bu şiir okuyan zat hala fetöcü olabilir. Ama biz Atatürkçüler, Ulusalcılar her zaman onurlu ve dik durduk. Sizler ise her zaman dönek kalmaya mahkumsunuz.
  • FerhatFerhat57 dk önce
    Fetö Neo-con liberallerin ve Rockerfeller in himayesinde ki hain bir kurulus, fakat Türkiyede bugünlerde Fetö ye benzer AB ci yani yani liberalci ve göbekten Rotschild ailesine bagli bir örgüt kontrolu ele gecirmekte. Bu hususada dikkat edelim lütfen. Ne-con ve liberal solcularin aralarina cok büyük fark yok, uira ikiside siyonizme hiizmet etmekte. Fakat dertleri kim pastadan dah büyük pay kapacak. Onlar yukaridan oturup birbirleri ile dünya meselelelerini satranc oynar gibi oynuyorlar ve cok egleniyorlar. Fakat mesele bizim Fetö ve simdilerde mevcut olan AB ci Rotschildci irade de.
  • ahmetahmet59 dk önce
    devrimci, sosyalust, isci, halk, ozgurluk, demokrasi, baris, toplum... bu kavramlarin nasil ayaga dusuruldugu, icinin bosaltilip istismar edildigini toplum tiksintiyle izliyor...
  • Ümit Ümit 1 sa önce
    Olursa bakalım bu sefer sokağa çıkacak adam bulacakmı verdiği sözü tutmayan arkasında durmayan lider Benim liderim değildir
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Bundan öncekileri çıkan idam yasası kapsamaz dedi RTE neden hala bundan sonra bu tür suça kalkışacaklar için idam yasası çıkartmıyor Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı1 sa önce
    İt sürüsü!...Hele bir darbe yapmaya cüret edin!..Bu sefer Türk Milletinin içindeki var edilmiş Münafıklara,Zındıklara merhamet etmesi haramdır!...Biz Şehid olmaya hazırız ya siz gebermeye/gebertilmeye hazır mısınız Ey Darbeciler ve destekçileri!

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