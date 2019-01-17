FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası

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15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından gözaltına alınan ve FETÖ’ye üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edilen Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi Mücteba Kılıç, Twitter hesabından adeta günah çıkardı.

Gülen'in önünde ağlayarak şiir okuyan 'solcu'

FETÖ’nün kumpas davalarının en büyük destekçisi olan sol örgüt Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi Kılıç, kendisini "sivil toplumcu bir aktivist, özgürlükler bağlamında ayrımcılığa karşı olan bir demokrasi savunucusu "olarak tanımlıyor. Ancak Kılıç'ın üniversite yıllarında teröristbaşı Fetullah Gülen’in önünde ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

İtirafçı oldu, tahliye edildi

Kılıç, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler yapılanmasına" dahil oldukları gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

Mahkemeye 100'den fazla örgüt mensubunun ismini yazılı olarak veren Kılıç ve beraberindeki 12 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

2010 yılına kadar örgütü cemaat olarak bildiğini ancak 2011'den itibaren de bağını kestiğini ileri süren Kılıç, FETÖ ile bir alakasının olmadığını iddia etti.

"FETÖ yine darbe yapabilir"

Twitter hesabından FETÖ ile ilgili çarpıcı bilgiler veren Kılıç, 15 Temmuz darbe kalkışmasını FETÖ’nün yaptığını belirterek "Fetullah Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir. Zira has Fetöcü olup darbeden alınanlara örgüt çözülmesin diye sürekli yeni darbe tarihi geliyordu. Birçok asker ‘komutanım görevde, ben neden tutuklandım’ şaşkınlığı içindeydi." diye yazdı.

Yine takiye mi yapıyor?

Devrimci ve sosyalist bir görüntü veren ancak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanında ağlayarak şiir okuduğu görüntüler ortaya çıkan Mücteba Kılıç’ın yine takiye yapıp yapmadığı merak ediliyor.

İşte Kılıç’ın Twitter’dan yaptığı FETÖ ile ilgili itiraf gibi açıklamaları;



