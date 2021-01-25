FETO'nun oğlu Enes Kanter Yahudi milyarder Rockefeller'in torununu kafaladı! Nikahsız ilişkiye başladılar

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in “manevi oğlum” dediği, FETÖ’cü NBA oyuncusu Enes Kanter, Türkiye düşmanı Yahudi milyarder Rockefeller'in torunu Ariana Rockefeller ili nikahsız ilişkiye başladı.

Yahudi milyarderin torununu kafaladı

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, David Rockefeller’ın torunu, David Rockefeller Jr.’ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller ile nikah dışı ilişki yaşamaya başladı. New York'ta yaşayan ve moda tasarımcılığı yapan Ariana Rockefeller ile FETÖ'cü Kanter'in sık sık New York'ta buluştuğu iddia edildi.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaştılar

Öte yandan Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in Ariana Rockefeller ile birkaç aydır gayri meşru ilişki içinde olduğu belirtilirken, iikili sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.



Dünyadaki tüm pisliklerin altından çıkan aile

Rockefeller ailesi, dünyadaki birçok ülkede yaşanan kaos ve iç savaşlardan sorumlu tutuluyor. Servetlerine servet katmak için insanların hayatıyla oynayan ailenin 15 trilyon doları olduğu belirtiliyor. Rockefeller'in 12 Eylül darbesi için söylediği sözler ise hala hafızalardan çıkmış değil. Rockefeller, 12 Eylül 1980 darbesi için "1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı" demişti. Ayrıca Rockefeller'in Gezi olayları esnasında Türkiye'deki hükümeti devirmek isteyen protestoculara da destek verdiği söylenmişti.