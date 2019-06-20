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FETÖ'nün "Marmara bölge imamı"na 11 yıl 3 ay hapis

FETÖ'nün sözde "Marmara bölge imamı" Etem Taş, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:22
FETÖ'nün "Marmara bölge imamı"na 11 yıl 3 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Marmara bölge imamı" Etem Taş "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Etem Taş ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatı da müvekkilinin suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Gerçekleştirdiği müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Etem Taş'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminin terör suçu olması nedeniyle cezayı 13 yıl 6 aya çıkaran mahkeme heyeti, sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı, 11 yıl 3 aya indirdi.

Sanık hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişse de sanığın sağlık durumu ve yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri altında olmasını kararlaştırdı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:22
  1. İstanbul
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'nün "Marmara bölge imamı"na
  4. Etem Taş
  5. hapis cezası
  6. Terörle Mücadele

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