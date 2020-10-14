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Aktüel FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı
Aktüel

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:40:32 -
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 44 şüpheli yakalandı
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