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Gündem FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı
Gündem

FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:21:00 -
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 40 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri ayrıca bir kısmı ile ilgili olarak bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıkta bulunanların ifadelerinde örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu tespit edilen, tamamının daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen 5'i daha önceden ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'si "mahrem imam" olmak üzere 7 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

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