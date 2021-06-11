FETÖ'nün "mahrem imamlarına" baskın
Konya'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya’da FETÖ/PDY'nin emniyet bayan mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesine götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.