0553 313 94 23

FETÖ'nün 'mahrem imamları' yakalandı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile MİT'in düzenlediği operasyonla saklandıkları hücre evinde yakalandılar.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:54
FETÖ'nün 'mahrem imamları' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö. ve H.Y, saklandıkları "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından (MİT) FETÖ'nün mahrem yapısının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Çankaya'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasından sorumlu mahrem imamlar M.Ö ve H.Y. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında görevli şüphelilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arandıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları, örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket ettikleri kaydedildi.

Şüphelilerin, örgütün çözülmesini önlemek amacıyla cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerine, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ elebaşı Gülen'e ait yazılar ve videolar gönderdikleri tespit edildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:54
  1. Ankara
  2. Gaybubet evi
  3. FETÖ
  4. mahrem imamlar
  5. Milli İstihbarat Teşkilatı
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye 100 için yarışacaklar
    1. Türkiye 100 için yarışacaklar
    2. FETÖ'nün 'mahrem imamları' yakalandı
    3. Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak
    4. Operasyona giden askerlerinpaylaşım..
    5. Engellilere yol haritası niteliğinde..
    6. 'Guatr hastalarında gözler risk altında'
    7. 'Bir süre sonra meme kanserine kronik..
    8. Okul tercihinde satranç etkisi
    9. 'Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin..
    10. Aile ilişkileri depremin yarattığı..
    11. İhracatın yarısından fazlasını 3 il..
    12. 'STAR Rafineri tam kapasite çalışıyor'
    13. Yılmaz: Yenilenebilir enerji..
    14. Tarım ve Orman Bakanlığından, Barış..
    15. FETÖ üyesi Ahmet Kütük ile Mehmet..
    16. Avrupa'nın en golcüsü Manchester City
    17. MEB'den 'Türk işaret dili' portalı
    18. EURO 2020 maçları ne zaman? EURO 2020..
    19. Dev projeye yoğun ilgi
    20. Dikkat çeken plaka ayrıntısı! 82 hazır
    21. Bahçeli sahaya iniyor!
    22. Barış Pınarı Harekatı FETÖ'yü rahatsız..
    23. Van'da gösterilere geçici yasak
    24. FETÖ'nün 'mahrem imamları' hücre..
    25. Yetenekli eleman bulunamıyor
    26. 'Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin..
    27. Her 4 alışverişten 1’i internetten
    28. Görüntüler ilk kez yayınlandı! Beton..
    29. Eylülde en fazla reel getiri BIST 100..
    30. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi 5..
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!
    Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını çılgına çevirdi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü