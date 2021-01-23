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Gündem FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı
Gündem

FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda örgütün mahrem imamı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 01:59:00 -
FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında bulunduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Kararın ardından Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 eski askeri okul öğrencisi ve 1 askeri mahrem ağabeyin de bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliden 3'ü etkin pişmanlıktan yararlanırken 7'si, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

FETÖ'nün mahrem imamı tutuklandı

Adliyede sorguları tamamlanan şahıslardan 'mahrem imam' tutuklanırken, etkin pişmanlıktan yararlananların da aralarında olduğu 10 eski askeri okul öğrencisi adli kontrol tedbiri ile suretiyle serbest bırakıldı.

 

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