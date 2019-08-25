FETÖ’nün kurbanı olmayın!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yeni öğretim yılında üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilere kalacak yer konusunda uyarılarda bulunan Eğitimci-Yazar Ramazan Avcı, FETÖ’nün geçmiş yıllarda öğrencilerin beyinlerini yıkadığını hatırlatarak, Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. Avcı,“Daha önce FETÖ’nün yaptığı gibi çocuklarımıza dini öğreteceğiz, namazı sevdireceğiz, eğitim vereceğiz diyerek beyinlerini yıkayabilirler. Sadece ‘biz’ diyen, ‘bizim cemaatimiz’ diyen gruplardan kesinlikle uzaklaşılmalı” uyarısında bulundu.

FETÖ gibi örgütlerin insan devşirmeye çalıştığının altını çizen Eğitimci-Yazar Ramazan Avcı, “Türkiye Cumhuriyeti içine sızmaya çalışan sözde vakıflar ve terör örgütleri var. Üniversiteyi kazanan çocuklarımızın bu örgütlere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü insan devşirmeye çalışan herhangi bir örgüt veya herhangi bir oluşum kendilerini arayıp, ‘Eğer kalacak yeriniz yoksa biz size ayarlarız, yurtlarımız, evlerimiz var. Buralarda sizi uygun fiyatlara misafir ederiz’ dedikleri zaman asla itimat etmemelidirler. Ucuz diye gidip orayı tercih etmemeliler” bilgisini paylaştı.