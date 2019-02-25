0553 313 94 23

FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktorunun eşinin de bulunduğu 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:41
FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu 4'ü aktif görevde, 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sağlık yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5'i ihraç, 4’ü de aktif çalışan 9 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Ankara’da gözaltı emri verildiği, şu ana kadar 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olup, yurt dışında olabileceği öğrenildi.

Biri Gülen'in özel doktoru

Gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheliden birinin, FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktoru ve örgütün firari tepe yöneticisi Tuncay Delibaşı'nın eşi olduğu öğrenildi. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:41
  1. Ankara
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. fetullah gülen
  4. terör örgütü
  5. FETÖ
  6. özel doktor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ak Partili adayın turizm hedefi
    1. Ak Partili adayın turizm hedefi
    2. TED Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü
    3. Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi..
    4. Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla..
    5. FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!
    6. Yerli sportif uçak motoru prototipi..
    7. Kılıçdaroğlu'nun Venezuela yorumu
    8. (Özel) 3 buçuk aylıkken Skolyoz..
    9. Yaşar, Batıkent Meydan Seçim İletişim..
    10. Kilis’te TFF C antrenörlük kursu..
    11. Fatma Şahin’e Kayaönünde sevgi seli
    12. Abdulkadir Parmak’ın lenf kanseri ile..
    13. "İstihbaratçı albayım" diyerek..
    14. Ermut: "Otomotivde piyasadan çıkma..
    15. Murat Köse: 1 Nisan sabahı hizmet..
    16. Meclis Başkanı Şentop, Anıtkabir’de
    17. Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele..
    18. Emekliye “Konak” müjdesi
    19. Avrupa borsaları
    20. Uzm. Dr. Banu Çağlar: “Aşırı terlemeye..
    21. "Halkın günlük hayatta sıkıntı..
    22. Modern Ve Kaliteli Yaşamın Adresi..
    23. Yenimahalle’ye 24 saat açık kütüphane
    24. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 13..
    25. Trump'tan Kuzey Kore açıklaması!..
    26. Yıldızeli’nde satranç turnuvası..
    27. Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Adnan..
    28. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    29. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak,..
    30. Allianz Türkiye'de yeni CMO Onur Kırcı..
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek