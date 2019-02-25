FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!
Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktorunun eşinin de bulunduğu 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.25 Şubat 2019 Pazartesi 11:41
Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu 4'ü aktif görevde, 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Sağlık yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri ile özel sağlık çalışanlarından FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 5'i ihraç, 4’ü de aktif çalışan 9 şüpheli hakkında 25 Şubat 2019 tarihi itibariyle Ankara’da gözaltı emri verildiği, şu ana kadar 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olup, yurt dışında olabileceği öğrenildi.
Biri Gülen'in özel doktoru
Gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheliden birinin, FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktoru ve örgütün firari tepe yöneticisi Tuncay Delibaşı'nın eşi olduğu öğrenildi.
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