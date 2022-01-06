  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı
Gündem

FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

Adana polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 10:07:00 -
FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada bir dönem FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.'nin da aralarında olduğu 6 zanlı tespit edildi.

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay