FETÖ'nün kilise destekli imamları! Deşifre edildi

Başkanlığını firari FETÖ mensuplarından Süleyman Eriş’in yürüttüğü Respect Enstitüsü, internet sitesinde amacını ABD'deki sosyal hayatın değişkenlik ve zorluklarına cevap vermek üzere akademik çalışmalar yapmak olarak açıklıyor. İnternet sitesinde enstitünün çalışma alanlarından birinin de “chaplain” (din görevlisi) yetiştirmek olduğu belirtiliyor.

YILLIK GELİRİ 45 İLA 75 BİN DOLAR OLAN İMAMLAR YETİŞTİRİYORLAR

Hristiyan teolojisinden gelen bir kavram olan "chaplain", “papaz-vaiz” anlamına geliyor. Bu kavram, ABD'de cezaevi, hastane, üniversite, ordu ve polis teşkilatı gibi kurumlarda hizmet veren farklı dinlere mensup görevliler için kullanılıyor.

"Muslim chaplain (Müslüman din adamı) kavramı ise ilk kez 1960'lı yıllarda Amerika'nın en önemli Müslüman liderlerinden Malcom X’in sivil haklar mücadelesi sırasında literatüre girdi.

Amerikan ordusunda ilk kez 1993'te, Körfez Savaşı'ndan sonra Müslüman bir din adamı görevlendirildi. O zamandan bu yana ülkede Müslüman nüfusun artmasıyla bu alandaki ihtiyaç da ön plana çıktı.

Eyaletlere göre fark gösterse de internetteki iş ilanlarına bakıldığında din adamı maaşı, yıllık 45 ile 70 bin dolar arasında değişiyor.

Respect Enstitüsü başkanı ve firari FETÖ mensubu Süleyman Eriş’in enstitünün internet sitesinde yer alan yazısında “Müslüman Din Adamlığı İlerleme Ağı” (MCAN-Müslim Chaplaincy Advancement Network) adlı yapının kurulmasına öncülük ve yardım ettikleri belirtiliyor.

ENSTİTÜ GÖREVLİSİ AA EKİBİNİN SORULARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Enstitünün eğitim kadrosunda Eriş dışında biri Türk, ikisi Hristiyan sadece 5 kişi bulunuyor.

Okul programında İslami çalışmalarının yanı sıra farklı inançlar arası diyalog kursları da bulunuyor.

Respect Enstitüsünde başvurularla ilgilenen ve ismini vermeyen Türk görevli, AA ekibinin Türkiye’den yapılan bağışlar ve 15 Temmuz FETÖ darbesiyle ilgili sorularını yetkisi olmadığı gerekçesiyle cevapsız bıraktı.

İKİNCİ BAŞKANLIĞINI HRİSTİYAN PAPAZ YÜRÜTÜYOR

Respect Enstitüsü, 1742’de kurulan ve ABD’nin en köklü kilise üniversitelerinden biri kabul edilen Moravian College’a bağlı Moravian Theological Seminary (Teoloji Okulu) ile yakın iş birliği içinde bulunuyor.

10 yıldır ortak çalışmalar yapan iki kuruluşun, en son 11 Nisan-9 Mayıs arasında “Hristiyan ve Müslümanlar Beraber Konuşuyor” başlığı altında “Cinsellik, İnanç ve Saygı: Günümüzde Cinsiyet İlişkilerine Yaklaşım” konulu bir program serisini birlikte yaptığı belirtiliyor.



FETÖ enstitüsünün ikinci başkanlığını ise Moravian Teoloji Okulunda öğretim üyeliği yapan, İncil ve dinler arası ilişkiler alanında uzman olan Walter Wagner yürütüyor.

İnternet sitesindeki tanıtım filminde Moravian Collage öğretim üyelerinden Rubie Ghazal ile Papaz Nelson Quinones’in sunumlarına da yer veriliyor.

ENSTİTÜNÜN İSMİNİ FETÖ ELEBAŞI GÜLEN KOYDU

Süleyman Eriş, 31 Ağustos 2015'teki açılış töreninde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in enstitünün kuruluşuna gerek fikri gerek liderlik anlamında katkı sağladığını ifade etmişti.

Eriş, enstitünün isminin de Gülen tarafından konulduğunu açıklamıştı.

Törende Moravian Teoloji Okulundan Dr. Frank Crouch ile Philadelphia’daki Lutheran Teoloji Okulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretim Üyesi Patricia Robinson da birer konuşma yapmış ve ortak çalışma vurgusunda bulunmuşlardı.

"RESPECT" İSMİ FETÖ DAVLARINDA GEÇİYOR

FETÖ’nün ABD’ye para aktarmada kullandığı eğitim kurumlarının başında gelen Respect Enstitüsünün ismi, Türkiye’de yürütülen davaların iddianamelerinde yer alıyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ’ye finansal destek davası, yine aynı mahkemede devam eden “Himmet davası” ve Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ'ye para aktarma davalarında enstitünün adı geçiyor.

FETÖ'ye finansal destek davası iddianamesinde sanıkların, 2013-2014'te Bank Asya üzerinden 601 bin 848 doları yurt dışındaki "Gülenist" kuruluşlara transfer ettiklerine işaret ediliyor.

ddianamede The Respect Institute Inc. kuruluşunda Süleyman Eriş'in başkan-üst düzey yönetici, Ehat Ercanlı'nın bölüm başkanı, Halim Çalış'ın öğretim üyelerinden sorumlu dekan, Steve (Sezai) Şablak'ın başkan yardımcısı, Mehmet Özbilgin'in sayman ve Mustafa Gökhan Şahin'in öğrenci dekanı olarak görev yaptıkları kaydediliyor.

TÜRKİYE'DEN 2 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE HİMMET AKTARILDI

İddianamede, MASAK'ın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu 2013-2014'te Türkiye'deki 147 farklı kişinin 171 işlemde ABD'deki Gülenist The Respect Institute Inc. isimli kuruluşa toplam 2 milyon 112 bin 332 dolar aktardığının belirlendiği anımsatılarak FETÖ'nün toplanan paralarla Kongre seçiminde adaylara bağışta bulundukları belirtiliyor.

Para transferlerinin büyük çoğunluğunun Bank Asya üzerinden gerçekleştirildiğine işaret edilen iddianamede, işlemlerin 69'unun İstanbul'dan, 40'ının Ankara'dan, 27'sinin Gaziantep'ten ve 11'inin de Kahramanmaraş'tan yapıldığına dikkat çekiliyor.

ABD'deki yerel seçim döneminde transferlerin birden arttığı vurgulanan iddianamede, para aktarımının 24-28 Mart 2014'te yoğunlaştığı ve söz konusu dönemde 110 farklı kişi tarafından 907 bin 221 dolar transfer yapıldığına yer veriliyor.

Soruşturmada şüphelilerin, gönderecekleri parayı, sistemde denetime takılmaması için 10 bin dolar sınırının altında 9 bin 999 dolar olarak aktardıkları tespit edilmişti.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'ye finansal destek sağlamakla suçlanan 46 kişinin yargılandığı davada şubat ayında karar açıklanmıştı. 4 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 6 yıl 3'er ay, 29 sanık da "terörizmin finansmanı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen davada Süleyman Eriş, Sezai Şablak, Mehmet Özbilgin, Ehat Ercanlı ve Halim Çalış’ın da olduğu firari 12 sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırılmıştı.

"KİLİSEYİ CAMİYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ" DİYEREK HİMMET TOPLAMIŞLAR

Sanıklardan Salih Bayrak, para yardımı konusunda dini duygularının suistimal edildiğini belirterek "Los Angeles'te bir kiliseyi satın alıp camiye dönüştüreceğiz dediler.” demişti.

Sanıklardan Selami Annadınç ise örgüte ait eğitim kurumunun öğrenci taşıma işini aldığını kaydederek "Verdiğim paranın karşılığını kat ve kat kazandım bunlar ticarette normal.” ifadesini kullanmıştı.

Sanık Halil İbrahim Azili çocuğun örgüte ait eğitim kurumlarında eğitim gördüğünü, sağlık sorunları yaşamasının ardından kendisi ile ilgilenildiğini anlatarak "Bunlarda bir özellik vardır, para vereceğini duyunca peşinden ayrılmazlar, cenazene, düğününe gelirler. Hasan Coşkun, yanıma geldi, yardım talep etti. Peşimi bırakmadı. 'Tamam, yatıralım lanet olsun' dedim." açıklamasında bulunmuştu.

ŞABLAK'IN İŞ YERLERİNİN TELEFONLARI FETÖ KAMPIYLA AYNI

İddianamede yer alan firari sanıklardan Sezai Şablak, FETÖ örgütünün önde gelen yöneticilerinden.

Sablak, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana Pensilvanya’nın Saylorsburg beldesinde bulunan ve ABD'de "kar amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteren Golden Generation Worship and Retreat Center (GGWRC-Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi) yerleşkesinin yetkilileri arasında yer alıyor.

ABD Vergi Dairesine sunulan belgelerde FETÖ kampının başkan yardımcısı olarak gösterilen Şablak'ın adı, aynı zamanda farklı iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde de geçiyor.

Bu şirketlerden Visual Technology Consulting, kampla aynı numarayı kullanırken şirketin adresi de "2144 Saddleridge Rd Lancaster" olarak geçiyor.

Söz konusu şirketin 2001'de kurulduğu ve bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

İlgili internet sitelerinde Şablak'ın kamera ve gözetleme sistemleri konusunda uzman olduğu ve diğer bazı kişilerle ürettiği cihazlar için patent başvurusu yaptığı da görülebiliyor.

Şirketlerden bazılarının telefon numarasının Golden Generation'a ait olduğu belirtilen numara ile aynı olması dikkat çekiyor.

FETÖ'CÜ ŞABLAK'IN 5 ODALI 4 BANYOLU LÜKS EVİ

Kamuya açık emlak sitelerinde yer alan bilgilere göre, Şezai Sablak'ın Gülen’in de yaşadığı Pensilvanya'da 5 odalı, 4 banyolu bahçeli bir evde oturuyor. Evin değerinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu kaydediliyor.

Şablak’ın aynı zamanda çeşitli tarihlerde Hillary Clinton ve Demokrat Partili Bob Casey'e bağış yaptığı görülüyor.

Şablak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanıyor.

FETÖ'NÜN "STEVE" VE "MARY"Sİ

Respect Enstitüsü sitesinde eşiyle fotoğrafları da yer alan Şablak, Sezai'nin yanı sıra “Steve” ismini de kullanıyor.

Şablak'ın 2008'de Lancaster'daki bir yerel kanala Steve Şablak adıyla açmayı planladıkları charter school (sözleşmeli okul) için açıklama yaptığı görülüyor.

Sezai Şablak'ın eşi Mukaddes Şablak da Amerikan ismi kullanan örgüt üyelerinden. Mukaddes Şablak, “Mary” ismini kullanıyor.

FETÖ'nün bazı mensuplarının, Gülen'in telkinleri doğrultusunda ABD pasaportu alırken Amerikalı ismi kullandıkları, böylece ülkede işlerini daha rahat yürüttükleri belirtiliyor.