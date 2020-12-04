FETÖ'NÜN "KARANLIK KURUL" ÜYELERİ: Himmet paralarını öğrencilerle yurt dışına kaçıran Hüseyin Kara

ANKARA (AA) - İSMET KARAKAŞ - Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul" üyelerine çevirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden biri de Hüseyin Kara.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre, emekli öğretmen olan Kara, FETÖ elebaşı Gülen ile 1977'de Konya'da tanıştı.

Örgütün sözde Konya ve Antalya imamlığını yapan Kara, daha sonra Pasifik ülkeleri imamlığına getirildi ve Ankara'da FETÖ adına faaliyette bulundu. Bir dönem Uzak Doğu imamlığı da yapan Kara, örgüt çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde yurt dışına çıkarak örgüt mensuplarıyla görüştü. Kara, bir dönem de FETÖ adına sözde Orta Doğu imamlığı ve Afrika kıta imamlığı görevlerini yürüttü.

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının iddianamesine göre, Hüseyin Kara'nın örgüt içerisindeki son görevi ise istişare heyeti üyeliği oldu.

- Himmet paralarını öğrencilerle yurt dışına çıkarmışlar

FETÖ'nün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir, Hüseyin Kara'nın, bir süre Milli Eğitim Bakanlığında görev yaptıktan sonra istifa ederek FETÖ'ye ait yurtlarda yönetici olduğunu, çeşitli ülkelerde örgüt adına imamlık yaptıktan sonra da sözde "başyüceler kurulu"nda kendisine yer bulduğunu beyan etti.

Tanık Çetin Acar ise Kara'nın bir inşaat firmasının yetkilisine Güneydoğu'daki baraj ihalelerine girmeleri yönünde telkinde bulunduğunu, işin bürokrasi kısmını kendisinin halledeceğini, kurumlarda birçok tanıdığının olduğunu söylediğini aktardı.

Acar, ayrıca, Kara ile Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sohbet adını verdikleri örgütsel toplantı yaptıklarını ve Kara'nın örgütün üst kurulunda yer aldığını kaydetti.

Tanık Hayati Küçük, Kara'nın, örgütte çeşitli görevlerde bulunduğunu, ayrıca müfettişlik de yaptığını bildirdi. Küçük'e göre Kara, Türkiye içerisinde toplanan himmetleri öğrencilerin vücutlarına sarıp yurt dışına gönderilmesini sağlayan kişiydi.

- "Terörden arananlar"da kırmızı kategoride

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının firari sanıkları arasında elebaşı Gülen ile birlikte Hüseyin Kara da bulunuyor.

İddianamede Kara'nın, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan 132 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kara, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.