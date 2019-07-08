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'FETÖ'nün kara kutusu' ABD polisleriyle bir arada!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara kutusu olarak belirtilen Şerif Ali Tekalan'ın ABD polisleriyle çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
'FETÖ'nün kara kutusu' ABD polisleriyle bir arada!

Türkiye, diplomatik yollardan FETÖ lideri Fethullah Gülen ve örgütün kritik isimlerinin iadesini istiyor. ABD iade etmediği gibi örgüt üyeleriyle olan ilişkilerini de sıkılaştırıyor.

ABD'nin FETÖ desteği her geçen gün tescilleniyor. Öyle ki iki ülke arasındaki her görüşmede gündeme gelen konuda henüz Türkiye'nin lehine bir adım atılmış değil.

ABD polisleriyle yemekteler

Son olarak 16 Mayıs'ta çekilen bir fotoğraf gündeme geldi. Houston Polis Departmanı Müdürü Craig Bellamy, düzenledikleri iftara dair fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda FETÖ'nün kritik isimleri yer aldı. En dikkat çekici olan ise "FETÖ'nün kara kutusu" olarak nitelendirilen Şerif Ali Tekalan da bulunuyor. Fotoğraflarda Tekalan'ın ABD polisleriyle poz verdiği görünüyor.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:16
  1. FETÖ üyesi
  2. Fethullah Gülen
  3. ABD

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