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FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon!

Giresun'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kadın çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 22:43
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon!

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İtirafçı olan 7 kadın, örgüt ve örgütün kadın yapılanması hakkında önemli bilgiler verdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, Giresun kadın yapılanması içerisinde "bölge talebe mesulü", "maddiyatçı" ve "ev ablası" olarak görev yapan 9 kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Giresun Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 7'si itirafçı oldu. Şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İtirafçı kadınların, örgüt ile kadın yapılanmasının yanı sıra, bölge talebe mesulü, maddiyatçı ve ev ablası olarak sürdürdükleri görevler hakkında detaylı bilgi verdikleri öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 22:43
  1. Giresun
  2. FETÖ

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