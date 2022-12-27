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Aktüel FETÖ'nün kadın yapılanması sorumlusu yakalandı
Aktüel

FETÖ'nün kadın yapılanması sorumlusu yakalandı

Gaziantep'te FETÖ'nün kadın yapılanmasında sorumlu olduğu tespit edilen kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 18:04:00 - 2022-12-27 18:21:10
FETÖ'nün kadın yapılanması sorumlusu yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında sorumlu olduğu tespit edilen firari bylock kullanıcısı Ç.Ö, yakalandı. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Bylock kullanıcısı firari FETÖ'cü yakalandı

Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen firari Bylock kullanıcısı Ç.Ö. isimli şüpheli yakalandı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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