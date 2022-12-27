FETÖ'nün kadın yapılanması sorumlusu yakalandı
Gaziantep'te FETÖ'nün kadın yapılanmasında sorumlu olduğu tespit edilen kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te düzenlenen terör operasyonunda FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında sorumlu olduğu tespit edilen firari bylock kullanıcısı Ç.Ö, yakalandı. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Bylock kullanıcısı firari FETÖ'cü yakalandı
Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen firari Bylock kullanıcısı Ç.Ö. isimli şüpheli yakalandı.
Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.