  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı
Gündem

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 28 ilde 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:08:00 -
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 28 ilde operasyonları devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Kadın - Aile

Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah sözler
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah sözler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, katıldığı bir söyleşide, ‘Türkiye’nin NATO'nun en sorunlu çocuğu haline geldiğini söyledi...
Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia
Ekonomi

Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia

Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altına yatırım yapmak isteyenleri ve elinde altın olanları uyardı, iddialarını paylaştı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay