FETÖ'nün izleri birer birer siliniyor: TMV 52 ülkede, 450 okulla hizmet veriyor

İŞKODRA

Arnavutluk'un İşkodra şehrinde Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı "Maarif İşkodra Kampüsü"nün açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Arnavutluk Milletvekili Edona Bilali, İşkodra Valisi Majlinda Angoni, Belediye Başkan Yardımcısı Onid Bejleri'nin yanı sıra ülkedeki kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

TMV Başkanı Akgün, Tiran ve Elbasan’dan sonra İşkodra’da da yeni bir okul açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu okulumuzun, bir kültür ve ilim merkezi olan İşkodra’ya çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. TMV olarak biz bugün 52 ülkede 450 okulumuzla dünyanın farklı coğrafyalarında 52 bin öğrenciye hizmet vermekteyiz. Bu okulların açılmasında bizlere her zaman destek veren Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama’ya ve diğer bütün Arnavut yetkililere huzurlarınızla özel teşekkür ediyorum."

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Vizyonlarının, dünyada barışa ve güvenli geleceğe hizmet etmek olduğunu söyleyen Akgün, “Bu okullar da esasen Arnavut ve Türk halkları arasındaki kardeşliği ve dostluğu güçlendirecek olan okullardır. Gördük ki; pandemide gördük, deprem zamanında gördük, en zor anlarda biz birbirimize el uzatacağız. Başka yerden medet ummayacağız. Birbirimize sahip çıkacağız.” diye konuştu.

- "Arnavut gençliğinin eğitimine katkı verecek"

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay da “Bu kadim, bu değerli kentte, Arnavutluk’un geleceği, çok değerli Arnavut gençliğinin eğitimine katkı verecek, dünya markası haline gelmiş olan böyle bir eğitim kurumunu kazandırmanın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak gurur içerisindeyim bugün.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çok değerli bir markası olan TMV'nin 50’ye aşkın ülkede faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Atay, “Yüzyıllardır beraber yaşayan, ortak tarihe sahip iki ulus olarak biz bu değerli tecrübemizi sizlerle, yine Arnavutluk hükümetinin çok değerli rızaları ve çabalarıyla hayatı geçirme imkanı bulmanın mutluluğu içerisindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Arnavut gençlerinin özellikle yabancı dil öğrenme konusundaki yeteneklerinin takdire ve övgüye değer olduğunun altını çizen Atay, “Gençler, sizleri çok seviyoruz, her zaman yanınızdayız.” dedi.

TMV Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, Arnavutluk’ta öğrencilerin eğitim aldığı en iyi okullar arasında yer aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız İşkodra okulumuz, ana sınıfından liseye kadar tüm kademelerde fiziki dönüşümleri tamamlanmış ve eğitime zamanında başlanmıştır. 29 sınıf, bir konferans salonu, drama atölyesi, 5 laboratuvar, robotik kodlama sınıfı, bilgisayar ve dil atölyeleriyle 600 öğrencinin aynı anda eğitim almasına imkan tanıyan fiziki koşullara sahiptir."

Arnavutluk Milletvekili Bilali, TMV'nin her ülkeye kattığı katma değere tanık olduğunu belirtti.

İşkodra Valisi Angoni de açılan yeni okulun, kendilerini daha aydın bir geleceğe yönlendirmek için hazır olduğunu ifade etti.

İşkodra Belediye Başkan Yardımcısı Bejleri, Maarif Okullarının dünya çapında sahip olduğu tecrübeyi ve genç nesillerin eğitiminde verdiği çok güzel sonuçları göz önünde bulundurarak, bu tecrübenin İşkodra'ya da aktarılacağına inandığını belirtti.

TMV'nin İşkodra'da yeni açtığı ve yaklaşık 370 öğrencinin eğitim gördüğü okul binası, daha önce FETÖ iltisaklı bir kolej tarafından kullanılıyordu.

TMV, başta New York Tirana Üniversitesi olmak üzere Arnavutluk'un Tiran, Elbasan ve İşkodra'da şehirlerinde okullarda eğitim faaliyetleri yürütüyor.