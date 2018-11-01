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FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ve eşi adliyede

Samsun'da düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ'nün izdivaç sorumlusu ve eşi adliyeye sevk edildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:37
FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ve eşi adliyede

Samsun'da, FETÖ/PDY üyesi asker ve polislerin evleneceği kişilere karar verdiği öne sürülen 'izdivaç sorumlusu' Mine G. ve hakkında 'esnaftan sorumlu imam' olduğuna dair ifadeler bulunan eşi Bayram G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstihbarat ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi'nde saklandığı saptanan Mine G. ve eşi Bayram G.'yi takibe aldı. Saitbey Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 'ByLock' kaydı ve 5 bin 388 defa erişimi bulunan, kapatılan Bank Asya'da artırım hareketleri olan, protesto eylemine katıldığı tespit edilen, örgüte bağlı kurumda denetim kurulu yedek üyesi olduğu anlaşılan, KHK ile kapatılan şirkette kaydı bulunan, polis ve asker gibi kişilerle evlendirilecek kadınların 'izdivaç grubu'ndan sorumlu olduğu belirlenen Mine G. ile 2 'ByLock' kaydı olan, Samsun'daki 'esnaf grupları'ndan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Bayram G.'yi yakaladı. Sahte kimlik kullanan ve 'gaybubet evi'nde saklanan çift, ifadeleri alınmak üzere önceki gün emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mine G. ve Bayram G., bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:37
  1. Samsun
  2. fetö operasyonu
  3. FETÖ'nün izdivaç sorumlusu
  4. Gözaltı

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