FETÖ’nün itlerini havlatan fotoğraf
15 Temmuz hain darbe girişimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkamayan hain FETÖ’cü artıklar Semerkant’da çekilen fotoğraftan rahatsız oldu.
YENİ AKİT ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderle bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırarken hain FETÖ’nün artıkları fotoğraftan rahatsız oldu.
FETÖ’nün kalemşörü firari Emre Uslu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “AB diye yola çıktılar geldikleri yer: diktatörlerin yanı. Mide bulandırıcı” ifadelerini kullandı. Sözde Gazeteci firari Adem Yavuz Arslan’da aynı fotoğrafa, “Hayaller Avrupa Birliği Gerçekler D-11 (Diktatörler 11)” yorumu yaptı.