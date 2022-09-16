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Gündem FETÖ’nün itlerini havlatan fotoğraf
Gündem

FETÖ’nün itlerini havlatan fotoğraf

15 Temmuz hain darbe girişimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkamayan hain FETÖ’cü artıklar Semerkant’da çekilen fotoğraftan rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 12:57:00 -
FETÖ’nün itlerini havlatan fotoğraf

 YENİ AKİT  ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderle bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırarken hain FETÖ’nün artıkları fotoğraftan rahatsız oldu.

FETÖ’nün kalemşörü firari Emre Uslu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “AB diye yola çıktılar geldikleri yer: diktatörlerin yanı. Mide bulandırıcı” ifadelerini kullandı. Sözde Gazeteci firari Adem Yavuz Arslan’da aynı fotoğrafa, “Hayaller Avrupa Birliği Gerçekler D-11 (Diktatörler 11)” yorumu yaptı.

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Yorumlar

ADİL

MİDEN BULANMAZ DOMUZ BİLE YERSİN LEŞ KARGASI KANSIZ VATAN HAİNİ

Fetönün f si bizim yanımızdan geçmemiştir geçmişte onla iş tutanlar düşünsün !

Fetö bir ittir fetöcüleri .. !
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