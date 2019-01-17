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FETÖ'nün hücre evine operasyon! Şüpheliler yakalandı

Bolu'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan 4 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
FETÖ'nün hücre evine operasyon! Şüpheliler yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan V.Y. ile İ.E'nin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde, şüphelilerin FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede olduğu belirlendi.

Siteye düzenlenen operasyonda, V.Y. ve İ.E. ile evdeki E.O. ve A.H.K. de gözaltına alındı.

3 şüpheli için daha önce de işlem yapılmış

Üniversite öğrencisi olan şüphelilerden birinin örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı ve diğer 3 şüpheli haklarında daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, tablet bilgisayar ve hafıza kartı ile taşıyıcı bellek ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından haklarında soruşturma yürütülen illere gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:46
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