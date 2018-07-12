FETÖ'nün hücre evi çökertildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin kentte örgüt tarafından açılan ve "gaybubet" olarak anılan hücre evlerinde kaldıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt hiyerarşisinde yönetici oldukları iddia edilen zanlıların da bulunduğu 13 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.